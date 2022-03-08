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Факти / Україна

Сподіваємось, ніхто не постраждає – Офіс президента про евакуацію з Сум

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Евакуація із Сум 8 березня

Українська сторона сподівається, що Росія не порушить домовленість про відкриття гуманітарного коридору для міста Суми й ніхто з людей не постраждає.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Спробуємо ще раз… Домовились про гуманітарний коридор для міста Суми. Із Сум – цивільні люди, у Суми – гуманітарні вантажі. Віримо, що “автори коридорів у країну, в яку ніхто не хоче евакуюватись” не закриють двері й ніхто не постраждає… – наголосив радник керівника Офісу президента України.

О 10.00 у Сумах стартувала евакуація людей за маршрутом гуманітарного коридору Суми – Голубівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.

Услід за колоною рухатиметься цивільне населення на власному транспорті.

Колона з гуманітарними вантажами рухатиметься до Сум за маршрутом Лохвиця – Андріяшівка – Ромни – Недригайлів – Суми.

Гуманітарний коридор повинен працювати з 09.00 до 21.00.

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