Впервые в истории: Украина получит от Японии бесплатное защитное снаряжение

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский сообщил, что Украина и Япония подписали ноту о передаче ВСУ бесплатного защитного снаряжения.

– Сегодня состоялось подписание межправительственного соглашения в форме обмена нотами между Украиной и Японией относительно предоставления правительству Украины на безвозмездной основе защитного орудия для нужд Вооруженных сил, а именно – бронежилетов, шлемов, палаток, зимней одежды, медикаментов, генераторов, камер, разнообразных орудий для использования в чрезвычайных ситуациях, – написал посол в сообщении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook.

Он уточнил, что подобный акт – первый в истории Японии.