Президент Украины Владимир Зеленский призывает партнеров как можно скорее передать Украине боевые самолеты МиГ-29 из Польши.

– Мы благодарны Польше за готовность предоставить Украине боевые самолеты. Вопрос – в логистике. По сути, технический вопрос. И его нужно решать немедленно, – подчеркнул во время обращения 9 марта Владимир Зеленский.

Глава государства возмутился тем, что в Вашингтоне назвали необоснованным предложение Польши, несмотря на то, что уже есть официальное решение Польши передать самолеты на американскую базу и подтверждение, что договоренность американской стороны с Польшей достигнута.

– Так когда же будет решение? Слушайте: у нас война! Это ведь не пинг-понг! Это о человеческих жизнях! Мы еще раз просим – решайте это побыстрее. Не перебрасывайте ответственность, а отправьте нам самолеты, – заметил Владимир Зеленский.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщал, что США ищут способы быстро пополнить запасы польских истребителей, чтобы Польша могла предоставить Украине свои боевые самолеты.

8 марта министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил о готовности переместить свои истребители МиГ-29 на авиабазу Вооруженных сил США в Германию и передать их для использования.

Однако Пентагон отклонил предложение Польши о передаче истребителей МиГ-29 для доставки в Украину, назвав его необоснованным.

Поскольку, по словам спикера Пентагона Джона Кирби, Минобороны США пока не понятно, есть ли реальные основания для доставки истребителей в Украину.

По его убеждению, идея, выдвинутая Польшей, слишком рискованна, поскольку США и НАТО стремятся избежать прямого конфликта между Североатлантическим альянсом и Россией.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.