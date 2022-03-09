Российские войска зашли в Скадовск, люди вышли на мирный митинг

До Скадовська Херсонської області увійшла військова техніка російських загарбників, повідомляють Збройні сили України.

Наразі відомо, що вони захопили будівлі прокуратури, поліції та міської адміністрації.

У відділенні поліції росіяни взяли форму поліцейських та поїхали до в’їзду до Скадовська, тому місцевим жителям потрібно бути дуже обережним.

По данным Суспільного, сейчас в городе люди вышли на мирный митинг. Мэр рассказал людям, что утром захватчики вынесли все компьютеры из городского совета.

Как сообщает Херсонская областная администрация, в Скадовской городской территориальной общине отсутствуют медикаменты. Кроме того, заканчиваются продукты.