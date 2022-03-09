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Факти / Україна

Російські війська зайшли до Скадовська, люди вийшли на мирний мітинг

Валентина Летяк редакторка стрічки
Російські війська у Скадовську

До Скадовська Херсонської області увійшла військова техніка російських загарбників, повідомляють Збройні сили України.

Наразі відомо, що вони захопили будівлі прокуратури, поліції та міської адміністрації.

У відділенні поліції росіяни взяли форму поліцейських та поїхали до в’їзду до Скадовська, тому місцевим жителям потрібно бути дуже обережним.

Російські війська у Скадовську

За даними Суспільного, зараз у місті люди вийшли на мирний мітинг. Мер Олександр Яковлєв розповів людям, що вранці росіяни винесли усі комп’ютери з міської ради. Перед тим вивели на вулицю всіх співробітників та перевірили документи.

Як повідомляє Херсонська обласна адміністрація, у Скадовській міській територіальній громаді наразі відсутні медикаменти. Крім того, закінчуються продукти.

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