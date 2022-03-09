Російські війська зайшли до Скадовська, люди вийшли на мирний мітинг

До Скадовська Херсонської області увійшла військова техніка російських загарбників, повідомляють Збройні сили України.

Наразі відомо, що вони захопили будівлі прокуратури, поліції та міської адміністрації.

У відділенні поліції росіяни взяли форму поліцейських та поїхали до в’їзду до Скадовська, тому місцевим жителям потрібно бути дуже обережним.

За даними Суспільного, зараз у місті люди вийшли на мирний мітинг. Мер Олександр Яковлєв розповів людям, що вранці росіяни винесли усі комп’ютери з міської ради. Перед тим вивели на вулицю всіх співробітників та перевірили документи.

Як повідомляє Херсонська обласна адміністрація, у Скадовській міській територіальній громаді наразі відсутні медикаменти. Крім того, закінчуються продукти.