Крупнейший швейцарский производитель роскошных часов Rolex прекращает поставки своих изделий в Россию. Об этом заявила пресс-секретарь компании в комментарии Bloomberg.

Следует отметить, что Rolex не владеет никакими компаниями или недвижимостью в России.

Свои часы они сбывали через местных ритейлеров.

Против России из-за начавшейся Кремлем войны против Украины вводят санкции не только на уровне государств.

В самой России отказались работать ряд компаний и корпораций. Некоторые из них приостановили работу или ограничили функционал своих сервисов.

Факты ICTV подготовили список компаний, покинувших российский рынок или ограничивших там свою работу.