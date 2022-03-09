ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Украина

Никакого люкса. Rolex прекратил поставки в Россию

Олена Конюшок SEO оптимізація
Никакого люкса. Rolex прекратил поставки в Россию

Крупнейший швейцарский производитель роскошных часов Rolex прекращает поставки своих изделий в Россию. Об этом заявила пресс-секретарь компании в комментарии Bloomberg.

Следует отметить, что Rolex не владеет никакими компаниями или недвижимостью в России.

Свои часы они сбывали через местных ритейлеров.

Читайте
Санкции не будут сняты до вывода войск РФ со всей Украины - британский парламентарий

Против России из-за начавшейся Кремлем войны против Украины вводят санкции не только на уровне государств.

В самой России отказались работать ряд компаний и корпораций. Некоторые из них приостановили работу или ограничили функционал своих сервисов.

Факты ICTV подготовили список компаний, покинувших российский рынок или ограничивших там свою работу.

Фото: Pexels

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка