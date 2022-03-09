Крупнейший швейцарский производитель роскошных часов Rolex прекращает поставки своих изделий в Россию. Об этом заявила пресс-секретарь компании в комментарии Bloomberg.
Следует отметить, что Rolex не владеет никакими компаниями или недвижимостью в России.
Свои часы они сбывали через местных ритейлеров.
Против России из-за начавшейся Кремлем войны против Украины вводят санкции не только на уровне государств.
В самой России отказались работать ряд компаний и корпораций. Некоторые из них приостановили работу или ограничили функционал своих сервисов.
Факты ICTV подготовили список компаний, покинувших российский рынок или ограничивших там свою работу.