Найбільший швейцарський виробник розкішних годинників Rolex припиняє поставки своїх виробів у Росію. Про це заявила прессекретарка компанії у коментарі Bloomberg.

Варто зазначити, що Rolex не володіє жодними компаніями чи нерухомістю у Росії.

Свої годинники вони збували через місцеві рітейлери.

Проти Росії через розпочату Кремлем війну проти України запроваджують санкції не лише на рівні держав.

У самій Росії відмовилися працювати низка компаній та корпорацій. Деякі з них призупинили свою роботу або обмежили функціонал своїх сервісів.

Факти ICTV підготували список компаній, які залишили російський ринок або обмежили там свою роботу.