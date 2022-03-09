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Факти / Україна

Жодного люксу. Rolex припинив поставки до Росії

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Жодного люксу. Rolex припинив поставки до Росії

Найбільший швейцарський виробник розкішних годинників Rolex припиняє поставки своїх виробів у Росію. Про це заявила прессекретарка компанії у коментарі Bloomberg.

Варто зазначити, що Rolex не володіє жодними компаніями чи нерухомістю у Росії.

Свої годинники вони збували через місцеві рітейлери.

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Проти Росії через розпочату Кремлем війну проти України запроваджують санкції не лише на рівні держав.

У самій Росії відмовилися працювати низка компаній та корпорацій. Деякі з них призупинили свою роботу або обмежили функціонал своїх сервісів.

Факти ICTV підготували список компаній, які залишили російський ринок або обмежили там свою роботу.

Фото: Pexels

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