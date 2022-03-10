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Факты / Украина

Главнокомандующий ВСУ показал видео уничтожения вражеских танков из ПТРК Стугна под Киевом

Илья Нежигай редактор ленты
Стугна

Военнослужащие Вооруженных сил Украины отработали экспортные ПТРК Стугна и Корсар по уничтожению вражеской техники врага.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

— Во время подготовки мы овладевали новыми формами и способами применения подразделений, а именно асимметричными действиями, — написал он.

Валерий Залужный добавил, что в настоящее время Вооруженные Силы Украины в реальных боевых условиях отрабатывают то, чему учились, привлекая силы территориальной обороны и специального назначения.

– Да, сегодня переданные одной из бригад Сухопутных войск подразделения ПТРК из состава бригады Сил территориальной обороны города Киева и одной из бригад специального назначения в бою за столицу уничтожили шесть танков и один БМП оккупантов. Подразделения были вооружены экспортными ПТРК Стугна и Корсар, которые были переданы КБ Луч в Вооруженные Силы Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ.

Смотрите интерактивную онлайн карту боевых действий в войне, которую Россия начала против Украины.

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Фото: Укроборонпром

Источник: Главнокомандующий ВСУ

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