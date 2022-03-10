Військовослужбовці Збройних сил України відпрацювали експортні ПТРК Стугна та Корсар для знищення ворожої техніки ворога.

Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook опублікував головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

– Під час підготовки ми опановували нові форми і способи застосування підрозділів, а саме асиметричні дії, – написав він.

Валерій Залужний додав, що наразі Збройні Сили України в реальних бойових умовах відпрацьовують те, чому навчалися, залучаючи сили територіальної оборони та спеціального призначення.

– Так, сьогодні передані одній з бригад Сухопутних військ підрозділи ПТРК зі складу бригади Сил територіальної оборони міста Києва та однієї з бригад спеціального призначення в бою за столицю знищили шість танків та один БМП окупантів. Підрозділи були озброєні експортними ПТРК Стугна та Корсар, що були передані КБ Луч до Збройних Сил України, – повідомив головнокомандувач ЗСУ.