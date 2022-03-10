Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна

Головнокомандувач ЗСУ показав відео знищення ворожих танків з ПТРК Стугна під Києвом

Ілля Нежигай редактор стрічки
Стугна

Військовослужбовці Збройних сил України відпрацювали експортні ПТРК Стугна та Корсар для знищення ворожої техніки ворога.

Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook опублікував головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

– Під час підготовки ми опановували нові форми і способи застосування підрозділів, а саме асиметричні дії, – написав він.

Валерій Залужний додав, що наразі Збройні Сили України в реальних бойових умовах відпрацьовують те, чому навчалися, залучаючи сили територіальної оборони та спеціального призначення.

– Так, сьогодні передані одній з бригад Сухопутних військ підрозділи ПТРК зі складу бригади Сил територіальної оборони міста Києва та однієї з бригад спеціального призначення в бою за столицю знищили шість танків та один БМП окупантів. Підрозділи були озброєні експортними ПТРК Стугна та Корсар, що були передані КБ Луч до Збройних Сил України, – повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Дивіться інтерактивну онлайн-карту бойових дій у війні, яку Росія почала проти України.

Читайте
Знищення дитячої лікарні в Маріуполі та гуманітарні коридори: що відбувається на 15-ту добу війни в Україні

Фото: Укроборонпром

Джерело: Головнокомандувач ЗСУ

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка