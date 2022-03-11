Прошло уже две недели, как российские войска совершили полномасштабное вторжение на территорию Украины. За это время враг понес значительные потери как среди личного состава, так и в технике.

Обновленные данные обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, общие боевые потери врага за время войны в Украине с 24 февраля по 11 марта ориентировочно составили:

• более 12 тыс. человек личного состава;

• 353 танка;

• 1 165 боевых бронированных машин;

• 125 артиллерийских систем;

• 58 РСЗО (реактивных систем залпового огня);

• 31 единица средств ПВО (противовоздушной обороны);

• 57 самолетов;

• 83 вертолета.

Также уничтожено 558 единиц автомобильной техники, три корабля/катера, 60 цистерн с ГСМ, семь БПЛА оперативно-тактического уровня.

В Генштабе ВСУ также впервые обнародовали данные потерь врага за сутки:

• 266 человек личного состава;

• 18 танков;

• 60 ББМ (боевых бронированных машин);

• две артиллерийские системы;

• две РСЗО (реактивные системы залпового огня);

• 2 единицы средств ПВО;

• 32 единицы автомобильной техники.

Подсчет потерь путинских войск усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий, а потому данные уточняются.

По данным Генштаба ВСУ, на 16-е сутки войны России против Украины украинские военные сдерживают наступательную операцию РФ по всем направлениям. Существенных изменений в положении наших войск и войск врага не произошло.

В то же время, российские захватчики нанесли авиаудары по объектам в Луцке, Ивано-Франковске и Днепре. Есть погибшие и раненые.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ