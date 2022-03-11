Прошло уже две недели, как российские войска совершили полномасштабное вторжение на территорию Украины. За это время враг понес значительные потери как среди личного состава, так и в технике.
Обновленные данные обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Так, общие боевые потери врага за время войны в Украине с 24 февраля по 11 марта ориентировочно составили:
• более 12 тыс. человек личного состава;
• 353 танка;
• 1 165 боевых бронированных машин;
• 125 артиллерийских систем;
• 58 РСЗО (реактивных систем залпового огня);
• 31 единица средств ПВО (противовоздушной обороны);
• 57 самолетов;
• 83 вертолета.
Также уничтожено 558 единиц автомобильной техники, три корабля/катера, 60 цистерн с ГСМ, семь БПЛА оперативно-тактического уровня.
В Генштабе ВСУ также впервые обнародовали данные потерь врага за сутки:
• 266 человек личного состава;
• 18 танков;
• 60 ББМ (боевых бронированных машин);
• две артиллерийские системы;
• две РСЗО (реактивные системы залпового огня);
• 2 единицы средств ПВО;
• 32 единицы автомобильной техники.
Подсчет потерь путинских войск усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий, а потому данные уточняются.
По данным Генштаба ВСУ, на 16-е сутки войны России против Украины украинские военные сдерживают наступательную операцию РФ по всем направлениям. Существенных изменений в положении наших войск и войск врага не произошло.
В то же время, российские захватчики нанесли авиаудары по объектам в Луцке, Ивано-Франковске и Днепре. Есть погибшие и раненые.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ