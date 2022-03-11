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Факты / Украина

Более 260 человек и 18 танков за сутки: Генштаб ВСУ озвучил новые потери РФ

Юлия Соколова редактор ленты
Танки РФ

Прошло уже две недели, как российские войска совершили полномасштабное вторжение на территорию Украины. За это время враг понес значительные потери как среди личного состава, так и в технике.

Обновленные данные обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, общие боевые потери врага за время войны в Украине с 24 февраля по 11 марта ориентировочно составили:

• более 12 тыс. человек личного состава;

• 353 танка;

• 1 165 боевых бронированных машин;

• 125 артиллерийских систем;

• 58 РСЗО (реактивных систем залпового огня);

• 31 единица средств ПВО (противовоздушной обороны);

• 57 самолетов;

• 83 вертолета.

Также уничтожено 558 единиц автомобильной техники, три корабля/катера, 60 цистерн с ГСМ, семь БПЛА оперативно-тактического уровня.

В Генштабе ВСУ также впервые обнародовали данные потерь врага за сутки:

• 266 человек личного состава;

• 18 танков;

• 60 ББМ (боевых бронированных машин);

• две артиллерийские системы;

• две РСЗО (реактивные системы залпового огня);

• 2 единицы средств ПВО;

• 32 единицы автомобильной техники.

Подсчет потерь путинских войск усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий, а потому данные уточняются.

По данным Генштаба ВСУ, на 16-е сутки войны России против Украины украинские военные сдерживают наступательную операцию РФ по всем направлениям. Существенных изменений в положении наших войск и войск врага не произошло.

В то же время, российские захватчики нанесли авиаудары по объектам в Луцке, Ивано-Франковске и Днепре. Есть погибшие и раненые.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

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