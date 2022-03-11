Минуло вже два тижні, як російські війська здійснили повномасштабне вторгнення на територію України. За цей час ворог зазнав значних втрат як серед особового складу, так і в техніці.
Оновлені дані опублікував Генеральний штаб Збройних сил України.
Так, загальні бойові втрати ворога з 24 лютого та по 11 березня орієнтовно склали:
• понад 12 тис. осіб особового складу;
• 353 танки;
• 1 165 бойових броньованих машин;
• 125 артилерійських систем;
• 58 РСЗВ (реактивних систем залпового вогню);
• 31 одиниця засобів ППО (протиповітряної оборони);
• 57 літаків;
• 83 гелікоптери.
Також знищено 558 одиниць автомобільної техніки, три кораблі / катери, 60 цистерн з ПММ, сім БПЛА оперативно-тактичного рівня.
У Генштабі ЗСУ також уперше оприлюднили дані втрат ворога за добу:
• 266 осіб особового складу;
• 18 танків;
• 60 ББМ (бойових броньованих машин);
• дві артилерійські системи;
• дві РСЗВ (реактивні системи залпового вогню);
• 2 одиниці засобів ППО;
• 32 одиниці автомобільної техніки.
Підрахунок втрат путінських військ ускладнюється через високу інтенсивність бойових дій, а тому дані уточнюються.
За даними Генштабу ЗСУ, на 16-ту добу війни Росії проти України українські військові стримують наступальну операцію РФ на всіх напрямках. Суттєвих змін у положенні наших військ та військ ворога не відбулося.
Водночас російські загарбники нанесли авіаудари по об’єктах у Луцьку, Івано-Франківську та Дніпрі. Є загиблі та поранені.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ