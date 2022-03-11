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Факти / Україна

Понад 260 осіб та 18 танків за добу: Генштаб ЗСУ озвучив нові втрати РФ

Юлія Соколова редакторка стрічки
Танки РФ

Минуло вже два тижні, як російські війська здійснили повномасштабне вторгнення на територію України. За цей час ворог зазнав значних втрат як серед особового складу, так і в техніці.

Оновлені дані опублікував Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, загальні бойові втрати ворога з 24 лютого та по 11 березня орієнтовно склали:

• понад 12 тис. осіб особового складу;

• 353 танки;

• 1 165 бойових броньованих машин;

• 125 артилерійських систем;

• 58 РСЗВ (реактивних систем залпового вогню);

• 31 одиниця засобів ППО (протиповітряної оборони);

• 57 літаків;

• 83 гелікоптери.

Також знищено 558 одиниць автомобільної техніки, три кораблі / катери, 60 цистерн з ПММ, сім БПЛА оперативно-тактичного рівня.

У Генштабі ЗСУ також уперше оприлюднили дані втрат ворога за добу:

• 266 осіб особового складу;

• 18 танків;

• 60 ББМ (бойових броньованих машин);

• дві артилерійські системи;

• дві РСЗВ (реактивні системи залпового вогню);

• 2 одиниці засобів ППО;

• 32 одиниці автомобільної техніки.

Підрахунок втрат путінських військ ускладнюється через високу інтенсивність бойових дій, а тому дані уточнюються.

За даними Генштабу ЗСУ, на 16-ту добу війни Росії проти України українські військові стримують наступальну операцію РФ на всіх напрямках. Суттєвих змін у положенні наших військ та військ ворога не відбулося.

Водночас російські загарбники нанесли авіаудари по об’єктах у Луцьку, Івано-Франківську та Дніпрі. Є загиблі та поранені.

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Блокада Маріуполя та авіаудари по Дніпру: що відбувається на 16-ту добу війни в Україні

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

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