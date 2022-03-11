На 16-е сутки войны России против Украины украинские военные дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию РФ по всем направлениям.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, существенных изменений в положении наших войск и войск противника за последние шесть часов не произошло.

В то же время на временно захваченных территориях начинает активно работать агрессивная российская пропаганда. Распространяя пророссийские месседжи, захватчики пытаются договориться с местным населением.

На территории Херсонской области враг пытается ввести административно-полицейский режим, создает систему комендатур для поддержания “порядка” во временно занятых населенных пунктах.

В ходе столкновений с подразделениями Вооруженных сил Украины, которые продолжаются на территории Черниговской области, захватчики продолжают нести существенные потери. Личный состав оккупационных войск на этом направлении деморализован и сдается в плен.

В отдельных населенных пунктах противник, в нарушение норм Международного гуманитарного права, грабит, берет в заложники и казнит гражданское население.

Из-за острой необходимости пополнения российских подразделений и других незаконно созданных террористических вооруженных группировок для участия в войне против Украины в Ростовской области заключенным в исправительных колониях предлагают присоединиться к оккупационным войскам в обмен на амнистию.

В состав вооруженных сил РФ готовы брать всех, даже тех, кто не имеет опыта военной службы.

Источник : Генштаб ВСУ

