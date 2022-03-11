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Факти / Україна

Суттєвих змін у положенні військ РФ не відбулося – Генштаб

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Суттєвих змін у положенні військ РФ не відбулося – Генштаб

На 16-ту добу війни Росії проти України українські військові дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію РФ на всіх напрямках.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, суттєвих змін у положенні наших військ та військ противника протягом останніх шести годин не відбулося.

Водночас на тимчасово захоплених територіях починає активно працювати агресивна російська пропаганда. Поширюючи проросійські меседжі, загарбники намагаються домовитися з місцевим населенням.

На території Херсонської області ворог робить спроби запровадити адміністративно-поліцейський режим, створює систему комендатур для підтримання “порядку” у тимчасово зайнятих населених пунктах.

Під час зіткнень з підрозділами Збройних сил України, що тривають на території Чернігівської області, загарбники продовжують нести суттєві втрати. Особовий склад окупаційних військ на цьому напрямку деморалізований та здається у полон.

В окремих населених пунктах противник, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, грабує, бере в заручники та страчує цивільне населення.

Через гостру необхідність у поповненні російських підрозділів та інших незаконно створених терористичних озброєних угруповань для участі у війні проти України у Ростовській області ув’язненим у виправних колоніях пропонують приєднатись до окупаційних військ в обмін на амністію.

До складу збройних сил РФ готові брати усіх, навіть і тих хто не має досвіду військової служби.

Карту бойових дій в Україні – дивіться у нашому матеріалі.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Міноборони

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