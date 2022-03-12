На Херсонщине российские агрессоры готовят референдум по созданию “ХНР” – депутат

Март, 12 в 15:41

Захватчики из Российской Федерации хотят провести референдум по созданию “ХНР” в Херсонской области. Об этом в субботу, 12 марта, сообщил народный депутат Верховной Рады восьмого созыва, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

– Оккупанты звонят по телефону депутатам Херсонского областного совета с вопросом о том, готовы ли мы сотрудничать с ними. Категорически отказался, – написал Хлань на своей странице в Facebook.

Также он обратился к своим коллегам, депутатам Херсонского областного совета.

– Уважаемые коллеги, я уверен, что вы понимаете последствия вашего решения. Создание “ХНР” превратит наш край в безнадежную дыру без жизни и будущего. Не дайте им ни одного голоса! Не дайте им никакой возможности легитимизировать “ХНР”! Все государство будет смотреть на вас, и никаких оправданий сотрудничества с оккупантами быть не может! – подчеркнул Хлань.

Он также заявил, что херсонским депутатам не может быть хуже обычных людей из обстреливаемых российскими агрессорами Мариуполя, Чернигова, Харькова, Сум, Гостомеля и других городов, которые “уже две недели переносят нечеловеческие страдания, но не сдаются”.

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