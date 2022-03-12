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Факти / Україна

На Херсонщині російські агресори готують референдум щодо створення “ХНР” – депутат

Анастасія Гевко редакторка стрічки
На Херсонщині російські агресори готують референдум щодо створення “ХНР” – депутат

Загарбники з Російської Федерації хочуть провести референдум щодо створення “ХНР” у Херсонській області. Про це у суботу, 12 березня, повідомив народний депутат Верховної Ради восьмого скликання, депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

– Окупанти дзвонять депутатам Херсонської обласної ради з питанням, чи готові ми співпрацювати з ними. Категорично відмовився, – написав Хлань на своїй сторінці у Facebook.

Також він звернувся до своїх колег, депутатів Херсонської обласної ради.

– Шановні колеги, я певен, що ви розумієте наслідки вашого рішення. Створення “ХНР” перетворить наш край у безнадійну діру без життя та майбутнього. Не дайте їм жодного голосу! Не дайте їм жодної можливості легітимізувати “ХНР”! Вся держава дивитиметься на вас, і жодних виправдань співпраці з окупантами бути не може! – наголосив Хлань.

Він також заявив, що херсонським депутатам не може бути гірше за звичайних людей з обстрілюваних російськими агресорами Маріуполя, Чернігова, Харкова, Сум, Гостомеля та інших міст, які “вже два тижні переносять нелюдські страждання, але не здаються”.

– Увійдіть в історію України не зрадниками, нікому не потрібними, а справді громадянами, чиї імена пам’ятатимуть наступні покоління, – резюмував депутат.

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