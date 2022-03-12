Если они уничтожат нас всех: Зеленский рассказал о вероятности взятия Киева РФ

Президент Украины Владимир Зеленский оценил вероятность взятия Киева захватническими войсками Российской Федерации.

– Что касается Киева: если будут сотни тысяч людей или десятки тысяч военных, которых сейчас мобилизует Россия, и они все придут с сотнями или тысячами танков, они зайдут в Киев. Мы это понимаем. Если они будут делать ковровую бомбардировку и просто решат стереть историческую память всего этого региона, историю Киевской Руси, историю Европы, они зайдут в Киев. Если они уничтожат всех нас – они зайдут в Киев, – сказал президент.

Он добавил, что если именно в этом и состоит цель россиян – то им придется жить на этой земле самим.

Президент сообщил, что друзей среди украинцев они не найдут.