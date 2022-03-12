В субботу, 12 марта, президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга для иностранных СМИ оценил шансы нашей страны на победу в войне с российскими агрессорами.

– На 100% мы знаем, что будет побед,а и на 100% мы не знаем, когда это будет. Наши дипломаты работают и проговаривают некоторые детали адженды, которая может быть между нами и РФ. Я бы хотел, чтобы уже реально, на практике, начался процесс урегулирования, мира и завершения войны. Начало должно быть с прекращения огня – мы все это понимаем. Это также дало бы возможность начать гуманитарные вопросы по вывозу людей и доставке еды-воды, – сообщил Зеленский.