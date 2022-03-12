Якщо вони знищать нас усіх: Зеленський розповів про можливість взяття Києва РФ

Президент України Володимир Зеленський оцінив можливість взяття Києва загарбницькими військами Російської Федерації.

– Щодо Києва: якщо будуть сотні тисяч людей або десятки тисяч військових, яких зараз мобілізує Росія і вони всі прийдуть із сотнями чи тисячами танків, вони зайдуть до Києва. Ми це розуміємо. Якщо вони робитимуть коврове бомбардування і просто вирішать стерти історичну пам’ять всього цього регіону, історію Київської Русі, історію Європи, вони зайдуть до Києва. Якщо вони знищать усіх нас – вони зайдуть до Києва, – сказав президент.

Він додав, що якщо саме в цьому і мета росіян – то їм доведеться жити на цій землі самим.

Президент повідомив, що друзів серед українців вони не знайдуть.