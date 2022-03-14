Мы их встретим: Данилов прокомментировал планы десантирования россиян в Одессе

Путинские захватчики в очередной раз планируют высадку своего десанта на территории Одессы и Одесской области. Украинские защитники готовы на это реагировать.

С таким заявлением в эфире украинских телеканалов вечером 13 марта выступил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что ВСУ будут “ждать” российских войск и встретят так, как нужно встречать врага.

– На Черном море они хотели еще 3-4 дня назад сделать эту ситуацию. Но была погода, они были вынуждены пойти в Севастополь. Сейчас они возвращаются. У них большое желание сейчас начать десантирование на территории Одессы и Одесской области. Но их там ждут, — заявил Алексей Данилов.

Секретарь СНБО уточнил, что у россиян не получится легкой прогулки по Одесской области, как они в свое время планировали пройти по Крещатику.