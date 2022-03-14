Ми їх зустрінемо: Данілов прокоментував плани десантування росіян в Одесі

Путінські загарбники вчергове планують висадку свого десанту на території Одеси та Одеської області. Українські захисники готові на це реагувати.

Із такою заявою в ефірі українських телеканалів ввечері 13 березня виступив секретар РНБО Олексій Данілов. Він підкреслив, що ЗСУ “чекатимуть” на російські війська і зустрінуть так, як треба зустрічати ворога.

– На Чорному морі вони хотіли ще 3-4 дні тому зробити цю ситуацію. Але була погода, вони вимушені були піти в Севастополь. Зараз вони повертаються. У них є велике бажання зараз почати десантування на території Одеси й Одеської області. Але на них там чекають, – заявив Олексій Данілов.

Секретар РНБО уточнив, що у росіян не вийде легкої прогулянки Одеською областю, як вони свого часу планували пройти Хрещатиком.