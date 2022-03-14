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Факти / Україна

Ми їх зустрінемо: Данілов прокоментував плани десантування росіян в Одесі

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Ми їх зустрінемо: Данілов прокоментував плани десантування росіян в Одесі

Путінські загарбники вчергове планують висадку свого десанту на території Одеси та Одеської області. Українські захисники готові на це реагувати.

Із такою заявою в ефірі українських телеканалів ввечері 13 березня виступив секретар РНБО Олексій Данілов. Він підкреслив, що ЗСУ “чекатимуть” на російські війська і зустрінуть так, як треба зустрічати ворога.

– На Чорному морі вони хотіли ще 3-4 дні тому зробити цю ситуацію. Але була погода, вони вимушені були піти в Севастополь. Зараз вони повертаються. У них є велике бажання зараз почати десантування на території Одеси й Одеської області. Але на них там чекають, – заявив Олексій Данілов.

Секретар РНБО уточнив, що у росіян не вийде легкої прогулянки Одеською областю, як вони свого часу планували пройти Хрещатиком.

– Ми розуміємо, що там відбувається, і ситуація там під контролем. Там є кому їх зустрічати. Так як їх зустрічали в Чернігівській, Київській області”, – підкреслив Олексій Данілов.

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