ВСУ поразили комплекс Панцирь-С1 в Феодосии и паром в Керчи
- Силы обороны Украины нанесли ряд успешных ударов по военным объектам в Крыму, на оккупированных территориях и в РФ, в частности, поразив комплекс Панцирь-С1 в Феодосии и паром Петропавловск в Керчи.
- Кроме этого, украинские военные попали в два пункта управления российских беспилотников.
Во временно оккупированном Крыму Силы обороны Украины поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Феодосии и автомобильный паром Петропавловск в Керчи.
Информацию об этом подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.
Поражение ЗРГК Панцирь-С1 и парома Петропавловск
По данным Генштаба, 26 июня и ночью на 27 июня в рамках снижения военно-экономического потенциала РФ подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных целей.
Автомобильный паром Петропавловск во временно оккупированной Керчи использовался для обеспечения военной логистики российской армии в южных регионах Украины.
Как отмечают в Генеральном штабе ВСУ, результаты поражения уточняются.
Поражение пунктов управления в Запорожской области и РФ
В Генштабе подтвердили поражение двух пунктов управления беспилотниками российских войск в Луговом и Каменском Запорожской области.
Кроме этого, Силы обороны нанесли удары по пунктам управления армии России в районе Лимана Первого Харьковской области и Ленинского Белгородской области РФ.
– Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять действия, направленные на прекращение вооруженной агрессии России против Украины, – говорится в сообщении.
Поражение Титан-Баррикада в Волгограде
В ночь на 27 июня ВСУ поразили предприятие Титан-Баррикады в Волгограде. Оно расположено в Волгоградской области на территории России.
Титан-Баррикады специализируется на производстве артиллерийских систем, специальной техники и вооружения. Как отметили в Генштабе, там зафиксировали попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия.