Во временно оккупированном Крыму Силы обороны Украины поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Феодосии и автомобильный паром Петропавловск в Керчи.

Информацию об этом подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

Поражение ЗРГК Панцирь-С1 и парома Петропавловск

По данным Генштаба, 26 июня и ночью на 27 июня в рамках снижения военно-экономического потенциала РФ подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных целей.

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Автомобильный паром Петропавловск во временно оккупированной Керчи использовался для обеспечения военной логистики российской армии в южных регионах Украины.

Как отмечают в Генеральном штабе ВСУ, результаты поражения уточняются.

Поражение пунктов управления в Запорожской области и РФ

В Генштабе подтвердили поражение двух пунктов управления беспилотниками российских войск в Луговом и Каменском Запорожской области.

Кроме этого, Силы обороны нанесли удары по пунктам управления армии России в районе Лимана Первого Харьковской области и Ленинского Белгородской области РФ.

– Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять действия, направленные на прекращение вооруженной агрессии России против Украины, – говорится в сообщении.

Поражение Титан-Баррикада в Волгограде

В ночь на 27 июня ВСУ поразили предприятие Титан-Баррикады в Волгограде. Оно расположено в Волгоградской области на территории России.

Титан-Баррикады специализируется на производстве артиллерийских систем, специальной техники и вооружения. Как отметили в Генштабе, там зафиксировали попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия.

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