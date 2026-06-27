В ночь на 27 июня российские войска совершили массированную атаку беспилотниками по Сумской области. Под ударом оказался Ахтырский район, а утром враг атаковал жилые кварталы Сум.

Об этом сообщил руководитель Сумской городской военной администрации Артем Кобзарь и глава ОВА Олег Григоров.

Атака на Сумы 27 июня

Кроме этого, утром российские войска нанесли удар по городу Сумы. По словам Олега Григорова, враг применил модифицированный реактивный беспилотник и прицельно атаковал гражданскую инфраструктуру.

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По информации Артема Кобзаря, ранения получили девять человек, среди них — двое младенцев.

В полиции Сумской области сообщили, что в результате обстрела города травмированы 11 человек, среди них двое детей. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Из-за российской атаки повреждены многоквартирные и частные жилые дома, автомобили. Также возник пожар в одном из частных домовладений.

Впоследствии спасатели ГСЧС сообщили, что количество пострадавших возросло до 13 человек.

На местах попадания работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, спасатели и другие экстренные службы. Правоохранители документируют очередное военное преступление РФ.

Атака на Сумщину 27 июня: что известно

Как сообщил Олег Григоров, в результате атаки в Ахтырском районе зафиксировано попадание в частные дома, а также на территории автозаправочных станций.

По данным военных, россияне применили большое количество дронов. Часть беспилотников двигалась на низкой высоте, что затрудняло их обнаружение и уничтожение.

В Кириковской общине 53-летняя женщина получила тяжелые ранения. Ее госпитализировали с ожогами. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Еще девять человек обратились к врачам после атаки. Им помощь была оказана на месте.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 585-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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