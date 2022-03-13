С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, с 24 февраля, в результате агрессии РФ погибли уже 85 украинских детей. Еще почти 100 – получили ранения.

Как проинформировали в Офисе генерального прокурора, в результате атак путинских войск больше всего детей пострадало в семи областях Украины.

– В результате вооруженной агрессии РФ по состоянию на утро 13 марта в Украине уже погибли 85 детей и около 100 раненых. Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что враг продолжает циничные обстрелы мирного населения, в результате которых погибают дети.

Так, 11 марта при попытке эвакуации российские захватчики расстреляли гражданский автомобиль, в результате чего погиб мальчик Дмитрий – игрок футбольной команды ДЮСШ Атлет.

В тот же день вечером возле села Гусаровка (Харьковская область) путинские войска расстреляли на блокпосту легковой автомобиль. Погибли женщина и ребенок.

А 12 марта на дороге в Гусаровке (Харьковская область) из-за обстрела частного авто погибла семья с 3-летним ребенком.

Враг также продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру. В частности, из-за российских бомбардировок и обстрелов получили повреждения здания 369 учебных заведений (57 из них полностью разрушены).

Больше всего разрушений получили учебные заведения в Донецкой области (119), Николаевской (30), Сумской (28), Киевской (28) и Херсонской (21) областях. В Киеве разрушены 17 учебных заведений.

– То есть фактически ежедневно разрушаются и получают повреждения около 22 учебных заведений. Только 12 марта 2022 года повреждено 11 учебных заведений в Николаевской области. Кроме того, подверглись обстрелам 11 лечебных учреждений и 3 центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов, — рассказали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве уточнили, что цифры еще будут уточняться, поскольку из-за активных боевых действий часто нет возможности осмотреть места разрушений.

Граждан, ставших свидетелями военных преступлений РФ, призывают фиксировать их и присылать доказательства с помощью ресурса warcrimes.gov.ua.

Днем ранее, 12 марта, Офис генпрокурора проинформировал, что с начала развязанной Россией полномасштабной войны в Украине погибли 79 детей, почти 100 получили ранения. Таким образом, за сутки жертвами агрессии РФ стали еще шесть украинских детей.