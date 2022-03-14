Сумская областная военная администрация располагает информацией, что многие российские военные, находящиеся на территории региона, хотят сдаться, не имеют между собой связи и взаимопонимания.

В качестве примера руководитель областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщает о том, что вражеские подразделения не поделили между собой шашлычную под Старым селом и в очередной раз устроили бой сами с собой.

– Россияне убивают друг друга. Красота! Тем временем тероборона и авиация изрядно проредила вражеские войска. Отработали фашистских россиян и на одной из позиций, где было скопление артиллерии. А в Роменщине наша тероборона отвоевала трофейную технику врага, – перечисляет победы 13 марта глава ОВА.

В целом за прошедшие сутки в Сумской области во время обстрелов пострадали Боромля, Бытица, Большая Писаревка, Ахтырка и блокпост под Сумами.

Блокпост под областным центром, обстрелянный российскими войсками из самоходной артиллерийской установки, был отбит представителями местной самообороны.

В самих Сумах в течение суток боев не было, только в течение дня артиллерия время от времени обстреливала территорию района.

Кроме того, вражеский российский самолет разбомбил мирное фермерское хозяйство.

– После двух авиаударов без крыш и окон остается около 20 частных домов в селе Бытица. Пострадали от обстрелов Боромля и Великая Писаревка. Повреждения и потери уточняются, – отмечает Дмитрий Живицкий.

Работают спасатели и медики также на месте вечернего авианалета по жилым кварталам Ахтырки.

14 марта начались девятнадцатые сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Дмитрий Живицкий

Фото: Дмитрий Живицкий