Не поділили шашличну: у Сумській області побилися російські військові

Сумська обласна військова адміністрація має інформацію, що чимало російських військових, які перебувають на території регіону, хочуть здатися, не мають між собою зв’язку та порозуміння.

Як приклад керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомляє про те, що ворожі підрозділи не поділили між собою шашличну під Старим селом та вкотре влаштували бій самі з собою.

– Росіяни вбивають один одного. Краса! Тим часом тероборона та авіація добряче прорідили ворожі війська. Відпрацювали фашистських росіян і на одній із позицій, де було скупчення артилерії. А на Роменщині наша тероборона відвоювала трофейну техніку ворога, – перераховує перемоги 13 березня очільник ОВА.

Загалом упродовж минулої доби в Сумській області під час обстрілів постраждали Боромля, Битиця, Велика Писарівка, Охтирка та блокпост під Сумами.

Блокпост під обласним центром, який обстріляли російські війська із самохідної артилерійської установки, відбили представники місцевої самооборони.

У самих Сумах упродовж доби боїв не було, лише протягом дня артилерія час від часу обстрілювала територію району.

Крім того, ворожий російській літак розбомбив мирне фермерське господарство.

– Після двох авіаударів без дахів та вікон лишається близько 20 приватних будинків у селі Битиця. Постраждала від обстрілів Боромля та Велика Писарівка. Пошкодження та втрати уточнюються, – зауважує Дмитро Живицький.

Працюють рятувальники та медики також на місці вечірнього авіанальоту по житлових кварталах Охтирки.

14 березня почалася дев’ятнадцята доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький