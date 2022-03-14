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Факты / Украина

Более 12 тыс. военных и 389 танков: Генштаб назвал обновленные потери РФ

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Более 12 тыс. военных и 389 танков: Генштаб назвал обновленные потери РФ

Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину (24 февраля) по состоянию на утро 14 марта составляют более 12 тыс. человек личного состава.

Такие цифры называют в Генштабе ВСУ. За минувшие сутки наши защитники уничтожили еще 15 танков путинских захватнических войск. Поэтому потери врага выросли до 389 единиц.

Также ВСУ ликвидировали уже 1 249 боевых бронированных машин захватчиков (+23 за сутки) и 150 артиллерийских систем (+10).

Другие боевые потери России

  • Реактивная система залпового огня (РСЗО) – 64 (+2);
  • средства противовоздушной обороны (ПВО) – 34;
  • самолеты – 77 (+3);
  • вертолеты – 90 (+4);
  • автомобильная техника — 617 (+17);
  • корабли /катера — 3;
  • цистерны – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 (+1).

Эти данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Война в Украине длится уже 19-е сутки. Все это время украинские защитники дают достойный отпор российским захватчикам.

В Генштабе сообщают, что Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре российских войск (полевым базам и складам). Морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны

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