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Факти / Україна

Понад 12 тис. військових та 389 танків: Генштаб назвав оновлені втрати РФ

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Понад 12 тис. військових та 389 танків: Генштаб назвав оновлені втрати РФ

Загальні бойові втрати Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну (24 лютого) станом на ранок 14 березня становлять понад 12 тис. осіб особового складу.

Такі цифри називають у Генштабі ЗСУ. За минулу добу наші захисники знищили ще 15 танків путінських загарбницьких військ. Тому втрати ворога зросли до 389 одиниць.

Також ЗСУ ліквідували вже 1 249 бойових броньованих машин загарбників (+23 за добу) і 150 артилерійських систем (+10).

Інші бойові втрати Росії

  • Реактивна система залпового вогню (РСЗВ) – 64 (+2);
  • засоби протиповітряної оборони (ППО) – 34;
  • літаки – 77 (+3);
  • гелікоптери – 90 (+4);
  • автомобільна техніка – 617 (+17);
  • кораблі /катери – 3;
  • цистерни – 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8 (+1).

Ці дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Війна в Україні триває вже 19-ту добу. Весь цей час українські захисники дають гідну відсіч російським загарбникам.

У Генштабі повідомляють, що Збройні сили України завдали нищівних ударів по тиловій інфраструктурі російських військ (польових базах і складах). Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Міноборони

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