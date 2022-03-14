Загальні бойові втрати Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну (24 лютого) станом на ранок 14 березня становлять понад 12 тис. осіб особового складу.
Такі цифри називають у Генштабі ЗСУ. За минулу добу наші захисники знищили ще 15 танків путінських загарбницьких військ. Тому втрати ворога зросли до 389 одиниць.
Також ЗСУ ліквідували вже 1 249 бойових броньованих машин загарбників (+23 за добу) і 150 артилерійських систем (+10).
Інші бойові втрати Росії
- Реактивна система залпового вогню (РСЗВ) – 64 (+2);
- засоби протиповітряної оборони (ППО) – 34;
- літаки – 77 (+3);
- гелікоптери – 90 (+4);
- автомобільна техніка – 617 (+17);
- кораблі /катери – 3;
- цистерни – 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8 (+1).
Ці дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Війна в Україні триває вже 19-ту добу. Весь цей час українські захисники дають гідну відсіч російським загарбникам.
У Генштабі повідомляють, що Збройні сили України завдали нищівних ударів по тиловій інфраструктурі російських військ (польових базах і складах). Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні.