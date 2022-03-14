Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре российских войск (полевых базах и складах), чтобы нарушить систему логистического обеспечения врага на временно занятых территориях.

Об этом сообщает в утренней сводке Генштаб. За предыдущие сутки украинские Воздушные силы уничтожили четыре самолета, три вертолета и беспилотных летательных аппарата (информация по типу уточняется).

Тем временем российские захватнические войска значительных успехов в ведении наступательной операции по всем направлениям выдвижения не имели. Основные усилия противника были сосредоточены на закреплении и удержании на ранее занятых рубежах.

Снова фиксируются нередкие случаи использования врагом гражданской инфраструктуры, в том числе и религиозных объектов для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.

Морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказу российских военных выполнять приказы командования. По имеющейся информации, на территории РФ в городе Белгороде размещен военный лагерь Белгородской военной комендатуры.

В лагере удерживаются российские военнослужащие, которые после лечения выписаны из госпиталей и ждут отправки в подразделения. Также в этом лагере находятся те, кто отказался от участия в войне в Украине. С ними проводятся мероприятия досудебного дознания.

Прокомментировали в Генштабе и готовность вооруженных сил Беларуси к ведению войны с Украиной. Согласно заявлению одного из чиновников сил специальных операций республики, спецназовцы вооруженных сил Беларуси участвовать в войне с Украиной не будут.

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