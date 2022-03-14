Збройні сили України завдали нищівних ударів по тиловій інфраструктурі російських військ (польових базах і складах), щоб порушити систему логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих територіях.

Про це повідомляє у ранковому зведенні Генштаб. За попередню добу українські Повітряні сили знищили чотири літаки, три вертольоти та безпілотних літальних апарати (інформація щодо типу уточнюється).

Тим часом російські загарбницькі війська значних успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висування не мали. Основні зусилля ворога були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах.

Знову фіксуються непоодинокі випадки використання ворогом цивільної інфраструктури, зокрема і релігійних об’єктів для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.

Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов російських військових виконувати накази командування. За наявною інформацією, на території РФ в місті Бєлгород розміщено військовий табір Бєлгородської військової комендатури.

У таборі перебувають російські військовослужбовці, які після лікування виписані зі шпиталів та чекають відправки у підрозділи. Також у цьому таборі ті, хто відмовився від участі у війні в Україні. З ними проводяться заходи досудового дізнання.

Прокоментували у Генштабі і готовність збройних сил Білорусі до ведення війни з Україні. За заявою одного з високопосадовців сил спеціальних операцій республіки, спецпризначенці збройних сил Білорусі брати участі у війні з Україною не будуть.

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