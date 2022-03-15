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Факты / Украина

Горсовет Мариуполя опровергает информацию о 20 тысячах погибших гражданских

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Горсовет Мариуполя опровергает информацию о 20 тысячах погибших гражданских

Мариупольский горсовет опроверг слова советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко о 20 тысячах погибших и призывал доверять только официальной и проверенной информации.

Ранее в эфире телеканала “Настоящее время” Адрющенко заявлял:

С возросшей интенсивностью и с возросшей в разы жестокостью мы можем говорить о том, что если сейчас завершится блокада и мы сможем начать хотя бы поиск этих людей, то уже сейчас количество жертв будет приближаться к 20 тысячам.

В Городском совете Мариуполя настояли, что по состоянию на конец суток 14 марта официальное количество жертв среди мирного населения в городе составляет 2357 человек.

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Днем из Мариуполя в Бердянск смогли выехать более 160 частных автомобилей, которые продолжают двигаться в направлении Запорожья.

Фото: Маріупольська міська рада

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