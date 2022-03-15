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Факти / Україна

Міськрада Маріуполя спростовує інформацію про 20 тисяч загиблих цивільних

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Міськрада Маріуполя спростовує інформацію про 20 тисяч загиблих цивільних

Маріупольська міськрада спростувала слова радника мера Маріуполя Петра Андрющенка про 20 тисяч загиблих і закликала довіряти лише офіційній та перевіреній інформації.

Раніше в ефірі телеканалу “Настоящее время” Адрющенко заявляв:

Зі збільшеною інтенсивністю і з тією жорстокістю, яка зросла в рази, ми можемо говорити про те, що якщо зараз завершиться блокада і ми зможемо розпочати хоча б пошук цих людей, то вже зараз кількість жертв буде наближатися до 20 тисяч.

Натомість у Міській раді Маріуполя наполягли, що станом на кінець доби 14 березня офіційна кількість жертв серед мирного населення у місті становить 2357 осіб.

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Вдень з Маріуполя до Бердянська змогли виїхати понад 160 приватних автомобілів, які продовжують рухатися у напрямку Запоріжжя.

Фото: Маріупольська міська рада

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