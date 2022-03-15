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Факты / Украина

Верховная Рада освободила от военной службы часть мужчин и женщин

Анастасия Гевко редактор ленты
Верховная Рада освободила от военной службы часть мужчин и женщин

Во вторник, 15 марта, Верховная Рада приняла законопроект №7140-1 об освобождении ряда лиц от военной службы.

Как уточняется, от военной службы (срочной, во время особого периода и мобилизации) освобождаются военнообязанные, которые:

  • воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • воспитывают ребенка, который болен тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими. Ребенка, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, паллиативной помощи;
  • заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга);
  • имеют жену или супруга из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы; осуществляющих опеку (попечительство) за лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
  • заняты постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;
  • заняты постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода;
  • заняты постоянным уходом за лицами, нуждающимися в помощи в соответствии с законодательством Украины, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Каждый из этих случаев, как сообщается, должен быть подтвержден документом, который выдан врачебно-консультативной комиссией заведения здравоохранения в порядке и по форме, которые установлены центральным органом исполнительной власти.

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