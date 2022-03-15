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Факты / Украина

По военным, добровольцам и налогам: Рада приняла ряд законов

Анастасия Гевко редактор ленты
Верховна Рада

Во вторник, 15 марта, Верховная Рада приняла ряд законов, которые касаются военнослужащих, военного положения, территориальной обороны, налогов и многого другого.

Об этом сообщила пресс-служба украинского парламента у себя в соцсетях.

Как уточняется, всего на заседании присутствовало 345 народных депутатов.

Список утвержденных инициатив выглядит следующим образом:

  • Закон №7168 – о продлении срока действия военного положения в Украине до 25 апреля 2022 года, (343 голосов).
  • Закон №7137д – о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны, в том числе об отмене налогообложения горючего и введении льготного режима для предпринимателей (2% от оборота). Действует во время военного и чрезвычайного положения. В общей сложности более 40 новаций, (340).
  • Закон № 7151 – о признании добровольцев территориальной обороны ветеранами войны (344).
  • Закон №7140-1 – об упрощении варианта освобождения от военной службы лиц с инвалидностью, а также лиц, ухаживающих за лицами с инвалидностью и больными детьми (344).
  • Закон №6384 -1 – об особенностях бюджетирования судебной системы (344).
  • Закон №7147 – об особенностях деятельности и дополнительных полномочиях полиции в условиях военного положения (343).
  • Закон №7145 – о закреплении понятия боевого иммунитета, а именно правовой защиты военного командования, военнослужащих, ТРО и работников правоохранительных органов (344).
  • Закон №7149 – о возможности отмены меры пресечения или содержания под стражей для призыва такого лица на военную службу (341).
  • Закон №7133 – о гарантиях от государства, что в условиях военного положения учителей нельзя увольнять с работы, им гарантируется заработная плата и др. Также государство утвердило гарантии по организации образовательного процесса в форме, наиболее безопасной для жизни и здоровья людей. Частичная передача полномочий от Минобразования в ВГА (341).
  • Закон №7143 – о предоставлении дополнительных полномочий Государственной судебной администрации Украины в период отсутствия полномочного состава Высшего совета правосудия (343).
  • Закон №7154 – об остановке совершения исполнительных действий, взыскателями по которым является Российская Федерация или лица, связанные с государством-агрессором (343).
  • Закон №7152 – о создании резервных копий государственных информационных ресурсов и защиты информации в условиях действия военного положения (345).
  • Закон №7130 – об ускорении вступления в действие закона о военном капелланстве. Теперь он сразу вступает в силу (340).
  • Закон №7144 – об упрощении экологического законодательства для ликвидации последствий вооруженной агрессии и боевых действий во время военного положения и после (345).
  • Закон №7161 – об увеличении в особый период общей численности Государственной пограничной службы Украины на 7 тыс. военнослужащих (344).
  • Закон №7166 – об особенности управления правительством бюджетом в условиях военного положения (345).
  • Закон №7167 – об увеличении на 67 млрд расходов на армию, перераспределении объемов предоставления государственных гарантий в пределах предельного размера гарантированного государством долга и ограничении использования средств дорожного фонда (342).
  • Закон №7160 – о либерализации трудового законодательства в условиях военного положения (344).
  • Закон №7148 – о повышении эффективности уголовного производства по киберпреступлениям, а также других уголовных правонарушений, связанных с компьютерными данными (343)
  • Закон №7157 – о расширении действия Закона Украины Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины на территории, которые были временно оккупированы Российской Федерацией с начала войны (341).
  • Закон №7038д – об увеличении ренты на добычу газа во время военного положения и чрезвычайного положения (270).

Сообщается, что Рада поручила 335 голосами главе парламента Руслану Стефанчуку безотлагательно подписать принятые законопроекты и направить их президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Фото: Depositphotos

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