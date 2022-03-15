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Факти / Україна

Верховна Рада звільнила від військової служби частину чоловіків та жінок

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Верховна Рада звільнила від військової служби частину чоловіків та жінок

У вівторок, 15 березня, Верховна Рада ухвалила законопроект №7140-1 про звільнення низки осіб від військової служби.

Як уточнюється, від військової служби (термінової, під час особливого періоду та мобілізації) звільняються військовозобов’язані, які:

  • виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • виховують дитину, яка хвора на важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, важкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний). Дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, паліативної допомоги;
  • зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або дружини (чоловіка);
  • мають дружину або чоловіка з числа осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I або II групи; здійснюють опіку (піклування) за особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною або обмежено дієздатною;
  • зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю І групи;
  • зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю ІІ групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду;
  • зайняті постійним доглядом за особами, які потребують допомоги відповідно до законодавства України, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Кожен із цих випадків, як повідомляється, має бути підтверджений документом, який виданий лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я у порядку та за формі, встановлених центральним органом виконавчої влади.

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