Воєнний стан в Україні продовжили до 25 квітня

У вівторок, 15 березня, Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану ще на 30 діб із 26 березня.

Таким чином, він триватиме аж до 25 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради у соціальних мережах.

Як уточнюється, за продовження воєнного стану проголосувало 343 народних депутати.

– 7168 – продовження строку дії воєнного стану в Україні. Він продовжується до 25 квітня 2022 року (343 голосів), – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запровадив воєнний стан в Україні з 5.30 24 лютого на 30 діб.

У зв’язку із цим з України тимчасово обмежили виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років.