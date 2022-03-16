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Российские террористы 21 день войны
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Факты / Украина

ВСУ перешли в контрнаступление на отдельных участках – Генштаб

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
ВСУ перешли в контрнаступление на отдельных участках – Генштаб

На 21-е сутки войны Вооруженным силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам российских войск на временно занятых территориях, а на отдельных направлениях перейти в контрнаступление.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ. За предыдущие сутки наши Воздушные силы уничтожили три самолета (два из них Су-34). Кроме того, сбит один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты. Дополнительная информация сейчас уточняется.

Также авиация Воздушных сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям. Было девять авианалетов на колонны техники и скопления захватнических войск.

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В то же время путинские войска продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.

Противник продолжает нести потери и отступает на отдельных направлениях. Основные усилия врага сосредотачиваются на закреплении и удержании ранее занятых рубежей и районов обороны.

Война в Украине идет уже 21-й день. Российские войска продолжают обстреливать жилые дома, больницы, школы.

Жертвами полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, стали уже 97 украинских детей. Еще более 100 получили ранения.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны

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