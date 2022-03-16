На 21-у добу війни Збройним силам України вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях російських військ на тимчасово зайнятих територіях, а на окремих напрямках, перейти у контрнаступ.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ. За попередню добу наші Повітряні сили знищили три літаки (два з них Су-34). Крім того, збито один вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети. Додаткова інформація зараз уточнюється.

Також авіація Повітряних сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. Було дев’ять авіанальотів на колони техніки та скупчення загарбницьких військ.

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Водночас путінські війська продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселених районах українських міст.

Противник продовжує зазнавати втрат та відступає на окремих напрямках. Основні зусилля ворога зосереджуються на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів та районів оборони.

Війна в Україні триває вже 21-й день. Російські війська продовжують обстрілювати житлові будинки, лікарні, школи.

Жертвами повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала РФ, стали вже 97 українських дітей. Ще понад 100 дістали поранень.