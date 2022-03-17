Готов прострелить себе ногу: перехваченный разговор россиянина с матерью

Российские солдаты настолько деморализованы, что готовы простреливать себе ноги, и ищут для этого украинские патроны. СБУ перехватила разговор раненого военного одной из бригад ВС РФ, остатки которой сейчас дислоцируются в Николаевской области, с матерью.

– Я тебя по секрету скажу: мы хотели патронами 7.62, украинскими, короче, друг другу ноги попрострелить и вернуться в госпиталь в Буденовск, – признался он матери.

Он рассказал ей также об огромных потерях, которые несут российские войска в Украине.

По его словам, в его бригаде 120 солдат отправили в госпиталь с ранениями, а погибли уже 350.

– У нас 120 человек отправили обратно из бригады в госпиталь с ранениями…еще около 320 человек раненых и 350 человек – груз 200, – сказал россиянин матери, поэтому мечтает сбежать домой.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска несут огромные потери в войне с Украиной. По состоянию на утро 17 марта ориентировочно убито около 14 000 военных.

Наши войска также уничтожили много российской военной техники, самолетов и вертолетов.