Китай никогда не нападет на Украину и окажет поддержку – посол КНР

Представитель КНР в Украине Фан Сяньжун на совещании во Львовской областной военной администрации, сообщил о поддержке пути, который выбрала Украина и о помощи, в частности, экономическом направлении, говорится на сайте ЛОДА.

Китай никогда не нападет на Украину, мы будем помогать, в частности, в экономическом направлении. За один год наша страна импортирует товаров со всего мира на сумму более трех триллионов долларов. Мы готовы помочь вам в развитии. В той ситуации, которая у вас сейчас сложилась, мы будем действовать ответственно. Мы увидели, насколько велико единство украинского народа, а значит, и его сила, — сказал Фан Сяньжун

Китай и Украина – стратегические партнеры, в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Китай – дружественная страна для украинского народа. Как посол, могу ответственно сказать, что Китай навсегда останется доброй силой для Украины, как экономически, так и политически. Мы всегда будем уважать ваше государство, будем развивать отношения на основе равенства и взаимной выгоды. Мы будем уважать путь, выбранный украинцами, потому что это суверенное право каждого народа, — добавил посол.

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Он также сообщил, что китайское посольство переехало из Киева во Львов и осталось там работать.

Напомним, накануне президент США Джо Байден впервые назвал президента России Владимира Путина военным преступником.