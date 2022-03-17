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Факти / Україна

Китай ніколи не нападе на Україну та надасть підтримку – посол КНР

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Китай ніколи не нападе на Україну та надасть підтримку – посол КНР

Представник КНР в Україні Фан Сяньжун на нараді у Львівській обласній військовій адміністрації повідомив про підтримку шляху, який обрала Україна та про допомогу, зокрема, у економічному напрямку, йдеться на сайті ЛОДА.

Китай ніколи не буде нападади на Україну, ми допомагатимемо, зокрема, в економічному напрямку. За один рік наша країна імпортує товари з усього світу на суму понад три трильйони доларів. Ми готові допомогти вам у розвитку. У тій ситуації, яка у вас зараз склалася, ми діятимемо відповідально. Ми побачили, наскільки велика єдність українського народу, а отже, і його сила, – сказав Фан Сяньжун.

Китай та Україна є стратегічними партнерами, у поточному році виповнюється 30 років від дня встановлення дипломатичних відносин між нашими країнами. Китай – дружня країна для українського народу. Як посол можу відповідально сказати, що Китай назавжди залишиться доброю силою для України як економічно, так і політично. Ми завжди поважатимемо вашу державу, розвиватимемо відносини на основі рівності та взаємної вигоди. Ми поважатимемо шлях, обраний українцями, бо це суверенне право кожного народу, – додав посол.

Він також повідомив, що китайське посольство переїхало з Києва до Львова та залишилося там працювати.

Нагадаємо, напередодні Президент США Джо Байден вперше назвав президента Росії Володимира Путіна воєнним злочинцем.

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Фото: Unsplash

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