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Факти / Україна

Окупанти біжать і все за собою підтривають. Віталій Кім про ситуацію на Миколаївщині

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Окупанти біжать і все за собою підтривають. Віталій Кім про ситуацію на Миколаївщині

Нас все більше і більше, а їх все менше і менше. Так військову ситуацію на Миколаївщині прокоментував очільник області Віталій Кім у своєму відеозверненні від 17 березня.

За його словами, навіть на пропагандистських телеканалах про Миколаїв говорять “скромненько”, бо розуміють тут їм дають “на горіхи”.

Військові дії відбуваються далі від Миколаєва. У селах зараз гірше. Але нас все більше, а їх усе менше. Окупанти екстрено біжать, за собою все підривають. Взяли обстріляли село, щоб мирні не виглядали, – розповів Кім.

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Нагадаємо, в Україні ліквідовано командира 331 гвардійського парашутно-десантного полку армії окупантів полковника Сергія Сухарєва.

У 2014 році він командував полком, який розстріляв колони українських воїнів під Іловайськом.

Фото: Генштаб ЗСУ

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