Тарифы на горючее в Украине снизятся уже в пятницу. Об этом на своем официальном Facebook-странице сообщило Министерство экономики Украины.

По словам ведомства, теперь дизтопливо будет стоить в 5 грн. дешевле (снижение с 44,90 до 39,96 за литр). Бензин – более чем на 7 грн. дешевле (снижение с 43,52 до 35,76 грн. за литр).

В Минэкономики отметили, что это произошло благодаря своевременно принятым решениям Правительством и парламентом. Верховная Рада приняла правительственный законопроект об отмене акциза на горючее и снижении ставки НДС с 20% до 7%.

Таким образом, мы достигаем баланса, когда за счет радикального понижения налогов цена снижается. Благодаря этому сможем аккумулировать достаточное количество ресурсов для проведения посевной кампании и перевозки критически необходимых грузов, в том числе продуктов питания. Доступное горючее позволит активировать ряд экономических процессов, которые приблизят Украину к победе, – говорится в сообщении.

Больше всего в эфире телемарафона рассказал первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин.

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Кроме этого, правительство Украины подготовило решение о расширении программ кредитования для предпринимателей на базе программы 5-7-9%.

Об этом заявил в видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский.