Зеленський повідомив про нові програми кредитування та скорочення регуляцій для бізнесу

Уряд України підготував рішення про розширення програм кредитування для підприємців на базі програми 5-7-9%.

Про це заявив у відео-зверненні Президент України Володимир Зеленський.

Згідно з новим рішенням будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0%. На час воєнного стану та на 1 місяць після війни.

Далі мінімальна ставка становитиме – 5%. Загальний обсяг кредиту сягає до 60 млн грн.

– Аби було ширшим коло тих бізнесів, які зможуть скористатися нашою програмою, – сказав Зеленський.

Ще Зеленський повідомив, що завтра Кабінет Міністрів проголосує за масштабне скорочення регуляцій.

Згідно з цим рішенням для відкриття бізнесу кількість дозволів та ліцензій скоротиться до 20. Хоча раніше їх кількість сягала понад 600.

– Залишаться лише ті, які просто неможливо скасувати. Як, наприклад, про поводження з радіоактивними відходами, – повідомив Зеленський.

Отже, для абсолютної більшості бізнесів в Україні працюватиме декларативний принцип: оголосив про початок діяльності – і вільно працюєш.

І третя новина, яку оголосив Володимир Зеленський стосується мільйонів українців. Це особливе завдання для Національного банку України, для народних депутатів і наших урядовців.

– Я доручив знайти таку законодавчу можливість, щоб держава гарантувала 100% вкладів в українських банках. 100%. Не частину, як зараз, як завжди, а повністю. Увесь депозит. У будь-якому банку нашої держави. Щоб люди не втратили гроші і не боялись цього за жодних обставин, – сказав Зеленський.

Зеленський додав, сподівається, що Верховна Рада не забариться з підтримкою даних рішень.