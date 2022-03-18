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Факти / Україна / Суспільство

Зеленський повідомив про нові програми кредитування та скорочення регуляцій для бізнесу

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
гроші кредит

Уряд України підготував рішення про розширення програм кредитування для підприємців на базі програми 5-7-9%.

Про це заявив у відео-зверненні Президент України Володимир Зеленський.

Згідно з новим рішенням будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0%. На час воєнного стану та на 1 місяць після війни.

Далі мінімальна ставка становитиме – 5%. Загальний обсяг кредиту сягає до 60 млн грн.

– Аби було ширшим коло тих бізнесів, які зможуть скористатися нашою програмою, – сказав Зеленський.

Ще Зеленський повідомив, що завтра Кабінет Міністрів проголосує за масштабне скорочення регуляцій.

Згідно з цим рішенням для відкриття бізнесу кількість дозволів та ліцензій скоротиться до 20. Хоча раніше їх кількість сягала понад 600.

– Залишаться лише ті, які просто неможливо скасувати. Як, наприклад, про поводження з радіоактивними відходами, – повідомив Зеленський.

Отже, для абсолютної більшості бізнесів в Україні працюватиме декларативний принцип: оголосив про початок діяльності – і вільно працюєш.

І третя новина, яку оголосив Володимир Зеленський стосується мільйонів українців. Це особливе завдання для Національного банку України, для народних депутатів і наших урядовців.

– Я доручив знайти таку законодавчу можливість, щоб держава гарантувала 100% вкладів в українських банках. 100%. Не частину, як зараз, як завжди, а повністю. Увесь депозит. У будь-якому банку нашої держави. Щоб люди не втратили гроші і не боялись цього за жодних обставин, – сказав Зеленський.

Зеленський додав, сподівається, що Верховна Рада не забариться з підтримкою даних рішень.

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Фото: Depositphotos

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