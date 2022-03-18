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Факти / Україна

Мінекономіки повідомляє про зниження цін на пальне на 5-7 грн

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Мінекономіки повідомляє про зниження цін на пальне на 5-7 грн

Тарифи на пальне в Україні знизяться вже у п’ятницю. Про це на своєму офіційній Facebook-сторінці повідомило Міністерство економіки України.

За словами відомства, тепер дизпаливо буде коштувати на 5 грн. дешевше (зниження з 44,90 до 39,96 за літр). Бензин – на понад 7 грн. дешевше (зниження з 43,52 до 35,76 грн. за літр).

У Мінекономіки зазначили, що це відбулося завдяки вчасно ухваленим рішенням Урядом та парламентом. Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт про скасування акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7%.

Таким чином, ми досягаємо балансу, коли за рахунок радикального зниження податків ціна знижується. Завдяки цьому зможемо акумулювати достатньо ресурсів для проведення посівної кампанії та перевезення критично необхідних вантажів, в тому числі продуктів харчування. Доступне пальне дозволить активувати низку економічних процесів, які наблизять Україну до перемоги, – зазначається у повідомленні.

Більше в ефірі телемарафону розповів перший заступник міністра економіки України Денис Кудін.

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Крім того, уряд України підготував рішення про розширення програм кредитування для підприємців на базі програми 5-7-9%.

Про це заявив у відео-зверненні Президент України Володимир Зеленський.

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Фото: Pexels

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