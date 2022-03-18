На 23 сутки войны России против Украины российские захватнические войска продолжают наступательную операцию против Украины.

Об этом сообщают в Генштабе. Но оккупантам не удалось выполнить стратегические задачи разгрома группировок наших Вооруженных сил.

Не смогли путинские войска и выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и установить контроль над левобережной частью Украины.

В то же время частично врагу удалось временно занять населенные пункты и установить контроль над путями сообщения в Донецком и Южнобужском операционных районах.

Также российские войска пытаются нарастить группировку войск в направлении Киева за счет перемещения неслаженных и небоеспособных подразделений из Центрального и Восточного военных округов.

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Но Вооруженные силы Украины вместе с другими составляющими сил обороны сопротивляются российскому агрессору. Путинским захватчикам наносят значительные потери в живой силе и военной технике.

Война в Украине, которую развязала РФ, длится уже 23-й день. Украинские защитники дают достойный отпор российским захватчикам. Однако путинские войска цинично наносят ракетные удары по жилым домам, школам и больницам.