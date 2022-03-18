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Факти / Україна

Путінські війська не змогли вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей – Генштаб

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Путінські війська не змогли вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей – Генштаб

На 23-ю добу війни Росії проти України російські загарбницькі війська продовжують наступальну операцію проти України.

Про це повідомляють у Генштабі. Але окупантам не вдалося виконати стратегічні завдання щодо розгрому угруповань наших Збройних сил.

Не змогли путінські війська і вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановити контроль над лівобережною частиною України.

Водночас частково ворогу вдалося тимчасово зайняти населені пункти та встановити контроль над шляхами сполучення у Донецькому та Південнобузькому операційних районах.

Також російські війська намагаються наростити угруповання військ у напрямку на Київ за рахунок переміщення незлагоджених та небоєздатних підрозділів із Центрального та Східного військових округів.

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Але Збройні сили України разом з іншими складовими сил оборони чинять опір російському агресору. Путінським загарбникам завдають значних втрат у живій силі та військовій техніці.

Війна в Україні, яку розвязала РФ, триває вже 23-й день. Українські захисники дають гідну відсіч російським загарбникам. Однак путінські війська цинічно завдають ракетних ударів по житлових будинках, школах і лікарнях.

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