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Факты / Украина

Вызывают на допросы и обыскивают квартиры. В Москве начали проверять граждан Украины

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Вызывают на допросы и обыскивают квартиры. В Москве начали проверять граждан Украины

В российские МВД и ФСБ поступила разнарядка тщательно проверять всех граждан Украины, проживающих в Москве. Об этом сообщает независимый российский правозащитный медиапроект ОВД-Инфо, ссылаясь на истории двух незнакомых между собой украинцев.

В первом случае речь идет о гражданке Украины, работающей в Москве в сфере обслуживания. Девушка рассказала, что ее и ее знакомую вызвали в полицию на допрос, во время которого осмотрели их телефоны.

Допрашивали также и студента МФТИ, который собирался уехать из Москвы на автобусе в Ригу.

После тщательной проверки смартфона студента оставили в отделе полиции на ночь, составив на него протокол о нецензурной брани в общественном месте.

В протоколе еще было написано, что полицию вызвали, потому что украинец хочет уехать за пределы России, – отметил парень.

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Тем временем российские захватчики жалуются на отсутствие пищи и медицинской помощи, а также на то, что их командование их бросает.

Об этом свидетельствует перехваченный разговор одного из российских оккупантов, обнародованный Службой безопасности Украины.

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Фото: Pexels

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