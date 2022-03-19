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Факты / Украина

Украина и Молдова успешно синхронизировались с электросетью ЕС

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Украина и Молдова успешно синхронизировались с электросетью ЕС

Украина и Молдова успешно синхронизировались с европейской электрической сетью. Об этом в своем Twitter сообщила Саманта Павер – глава Агентства США по международному развитию (USAid).

По словам Павер, такой шаг улучшит стабильность электроэнергии на критически важных объектах в Украине, что очень важно на фоне войны.

USAid поддерживал эти усилия годами. Благодарны, что Европа согласилась ускорить этот процесс, – отметила она.

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Ранее ремонтники Национальной энергетической компании Укрэнерго восстановили высоковольтную линию 750 кВ Запорожской АЭС – поврежденную оккупантами подстанцию ​​Каховская.

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Фото: Unsplash

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