Украина и Молдова успешно синхронизировались с европейской электрической сетью. Об этом в своем Twitter сообщила Саманта Павер – глава Агентства США по международному развитию (USAid).

По словам Павер, такой шаг улучшит стабильность электроэнергии на критически важных объектах в Украине, что очень важно на фоне войны.

USAid поддерживал эти усилия годами. Благодарны, что Европа согласилась ускорить этот процесс, – отметила она.

Ukraine & Moldova have successfully synchronized w/ the European electric grid. This move will improve the stability of electric power to critical facilities amidst continuing war. @USAID supported this effort for years; grateful that Europe agreed to accelerate this process. — Samantha Power (@PowerUSAID) March 19, 2022

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