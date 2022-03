Україна та Молдова успішно синхронізувалися з європейською електричною мережею. Про це у своєму Twitter повідомила Саманта Павер – очільниця Агентство США з міжнародного розвитку (USAid).

За словами Павер, такий крок покращить стабільність електроенергії на критично важливих об’єктах в Україні, що вкрай важливо на фоні війни.

Ukraine & Moldova have successfully synchronized w/ the European electric grid. This move will improve the stability of electric power to critical facilities amidst continuing war. @USAID supported this effort for years; grateful that Europe agreed to accelerate this process.

— Samantha Power (@PowerUSAID) March 19, 2022