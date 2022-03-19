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Факти / Україна

Україна та Молдова успішно синхронізувалися із електромережею ЄС

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Україна та Молдова успішно синхронізувалися із електромережею ЄС

Україна та Молдова успішно синхронізувалися з європейською електричною мережею. Про це у своєму Twitter повідомила Саманта Павер – очільниця Агентство США з міжнародного розвитку (USAid).

За словами Павер, такий крок покращить стабільність електроенергії на критично важливих об’єктах в Україні, що вкрай важливо на фоні війни.

USAid підтримував ці зусилля роками. Вдячні, що Європа погодилася прискорити цей процес, – зазначила вона.

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Раніше ремонтники Національної енергетичної компанії Укренерго відновили високовольтну лінію 750 кВ Запорізької АЕС – пошкоджену окупантами підстанцію Каховська.

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Фото: Unsplash

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