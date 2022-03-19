Ремонтники Национальной энергетической компании Укрэнерго восстановили высоковольтную линию 750 кВ Запорожской АЭС – поврежденную оккупантами подстанцию Каховская.
– Линия введена в работу и обеспечивает стабильное функционирование Запорожской АЭС. Вместе победим! Слава Украине! – поделились новостью в Укрэнерго.
Напомним, что ночью 4 марта российские военные обстрелами спровоцировали пожар на Запорожской АЭС в Энергодаре.
Возгорание произошло в пятиэтажном учебно-тренировочном корпусе. Огонь охватил тогда три этажа здания – с третьего по пятый.
Пожар смогли ликвидировать только после прекращения обстрелов.
14 марта российские военные в присутствии 11 работников Росатома взорвали боеприпасы, неразорвавшиеся после событий 4 марта.
Впоследствии появилась информация, что Запорожская АЭС лишилась соединения с третьей линией электропередач.
19 марта начались 24-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: НЭК Укрэнерго
Фото: НЭК Укрэнерго