Ремонтники Национальной энергетической компании Укрэнерго восстановили высоковольтную линию 750 кВ Запорожской АЭС – поврежденную оккупантами подстанцию ​​Каховская.

– Линия введена в работу и обеспечивает стабильное функционирование Запорожской АЭС. Вместе победим! Слава Украине! – поделились новостью в Укрэнерго.

Напомним, что ночью 4 марта российские военные обстрелами спровоцировали пожар на Запорожской АЭС в Энергодаре.

Возгорание произошло в пятиэтажном учебно-тренировочном корпусе. Огонь охватил тогда три этажа здания – с третьего по пятый.

Пожар смогли ликвидировать только после прекращения обстрелов.

14 марта российские военные в присутствии 11 работников Росатома взорвали боеприпасы, неразорвавшиеся после событий 4 марта.

Впоследствии появилась информация, что Запорожская АЭС лишилась соединения с третьей линией электропередач.

19 марта начались 24-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: НЭК Укрэнерго

Фото: НЭК Укрэнерго